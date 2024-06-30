الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة طلائع الجيش حيث يستعد الاحمر لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة فى بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا الإثنين وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بلقب رجل المباراة .