تجديد حبس عاطل أطلق كلبا على متسول وتسبب في وفاته بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل أطلق كلب "جيرمن" شرس على متسول، وتسبب في عقره ووفاته في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في واقعة إقدام عاطل على إطلاق كلب "جيرمن" شرس على متسول، وتسبب في عقره ووفاته متأثرا بإصابته في محافظة الجيزة.

كما كشفت التحقيقات أن المتوفي يمارس أعمال التسول في الشارع، وأنه تشاجر مع عاطل أطلق عليه كلب "جيرمن" شرس ملكه، مما تسبب في إصابته، وتوفي بعد 12 يوما متأثرا بإصابته.

استقبال مصاب في الجيزة

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص في عقده الخامس مصابا بعقر كلب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.