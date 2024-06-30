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مواعيد وأماكن حملة الكشف المبكر بمبادرة الأورام مجانا

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
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 كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن إطلاق حملة، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتي أعلنت عن انطلاقها اليوم  بعنوان «من بدري أمان» لمدة يوم واحد، بدء من صباح اليوم، لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة بدأ عملها من الساعة (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن بـ 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة، ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وببا ببني سويف، والمنطقة الطبي بأسيوط، وسوهاج، وفارسكور بدمياط، سنهور القبلية بالفيوم، مركز شباب سنهور بالبحيرة.

وأكد أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335،

نصائح وزارة الصحة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الجروح والعظام

 أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

 

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100 مليون صحة الأورام السرطانية التضامن الاجتماعي الخط الساخن 15335 الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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