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درجات الحرارة اليوم الأحد 30-6-2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الأحد حيث من المتوقع أن يكون  هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 - 6 - 2024

حالة الطقس غدًا الأحد 30-6-2024 بمحافظة البحيرة

و يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطب جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،معتدلا رطب على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 16 والعظمى 32

كاترين: المحسوسة: 34

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  36

الاسماعيلية: المحسوسة:  38

السويس: الصغرى 24 والعظمى 36

السويس: المحسوسة: 38

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38

المنيا: المحسوسة: 40

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

اسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 39

سوهاج: المحسوسة: 40

الأقصر الصغرى 29  والعظمى 42

الاقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44


 

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