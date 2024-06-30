إزالة مخالفتي بناء في المهد وتحرير 32 محضر بيئة بالأقصر

أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ حالتي إزالة فى المهد، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة المستمرة والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن الحالات بقرية الرياينة بالإصلاح الزراعي بإجمالى مساحة ٣٥٠مترا، وتم خلالها إزالة حفر ورقاب أعمدة.

وتابع رئيس مدينة أرمنت أن الإزالة تمت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمشاركة فى الإزالة رئيس قرية الرياينة ومدير وموظفى المتابعة بالمركز ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية ومشرفي الإدارة الزراعية.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بشن حملات بيئية دورية للتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية والمخالفات البيئية المختلفة بهدف الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

ونفذت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر حملات تفتيش بيئية موسعة على مستوى مراكز محافظة الأقصر،بقيادة المهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 34 محضر بيئة متنوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير 32 محضر بيئة بالنسبة للمخالفات البيئية الخاصة بحرق المخلفات الزراعية وإقامة وإشعال قمائن الطوب وإقامة تشوينات بلاستيك وخردة على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر أنه تم تحرير 2 محضر عدم حصول على الموافقة البيئية لعيادات طبية بالمخالفة للقانون.