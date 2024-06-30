بعد أسابيع من التوتر، كاليدونيا الجديدة تصوّت بقوة في الانتخابات الفرنسية

بدأ مواطنو إقليم كاليدونيا الجديدة، الخاضع للحكم الفرنسي، التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، مع إقبال لافت على مكاتب الاقتراع.

معدل المشاركة في الانتخابات البرلمانية

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إنّ معدل المشاركة عند الظهر بالتوقيت المحلي قُدر بـ 32.39%، مقارنة بـ 13.06% في التوقيت نفسه من انتخابات العام 2022، و15.76% في تشريعية العام 2017.

ولا يزال التوتر يخيم على الأرخبيل الذي لا يخضع لحظر التجول، منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة منتصف مايو الماضي، على خلفية تعديل دستوري يمس القاعدة الانتخابية ويحجّم دور السكان الأصليين للإقليم الواقع في المحيط الهادئ.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في بيان ؛ فقد ارتفعت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بشكل حاد ظهر الأحد.

وأضاف البيان الصحفي أن "التصويت يجري بأغلبية ساحقة دون وقوع حوادث وبطريقة آمنة، في حين لا تزال التوترات مرتفعة في الأرخبيل بعد أعمال الشغب الناجمة عن الإصلاح الانتخابي الذي رفضه الانفصاليون، بينما لا تزال كاليدونيا الجديدة خاضعة لحظر التجول.

ودُعي نحو 000 229 من مواطني كاليدونيا الجديدة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب النائبين من الإقليم الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ، وتوقعت السلطات مشاركة أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الأوروبية، التي أسفرت عن امتناع 86.5% عن التصويت.