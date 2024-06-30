عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune في ديسمبر 2026

كشفت تقارير صحفية، أن المخرج دينيس فيلنوف، يعمل حاليا على وضع التفاصيل النهائية، لفيلم Dune: Messiah. لكي يبدأ في تصويره.

وأوضحت التقارير، أنه من المقرر عرض، الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune، في صالات السينما بتاريخ 18 ديسمبر 2026.

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” إن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أنه الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.