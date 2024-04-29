700 مليون دولار إيرادات فيلم Dune: Part Two في شباك التذاكر العالمي

Dune2 ، تجاوزت إيرادات فيلم Dune: Part Two، في شباك التذاكر العالمي، 700 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 190 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.

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دينيس فيلنوف: أرغب في إخراج Dune Messiah للعمل مع آنيا تايلور جوي وفلورنس بيو

أعلن المخرج دينيس فيلنوف، عن رغبته في أن تكون الممثلة 'آنيا تايلور جوي'، ضمن طاقم عمل الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune، والذي سيحمل عنوان Dune Messiah.

وقال دينيس فيلنوف، في تصريحات صحفية: "أرغب في العمل مع آنيا تايلور، مرة أخري إذا تم إنتاج فيلم Dune Messiah، فأنا أحبها، وأحب أن أخرج الفيلم فقط، للعمل معها ومع فلورنس بيو أكثر، إنهن ملهمات للغاية، ويمنحوني القشعريرة، والإرادة للقيام بفيلم آخر".

كواليس تصوير مشهد دودة الرمل الشهير في فيلم Dune 2

كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن كواليس تصوير، مشهد ركوب Paul Atreides لدودة الرمل في فيلم Dune 2، الذي حظى بالكثير من الإعجاب والإشادة، من جميع مشاهدي ونقاد الفيلم.

وأوضح المخرج دينيس فيلنوف، أن تصوير المشهد عمليًّا، استغرق قرابة الـ 3 أشهر، قبل أن تدخل الدودة مرحلة المؤثرات البصرية، ليتم بعدها تصوير قذف الرمال على "بول" بشكل مستمر ومتواصل، ليبتكر دينيس فيلنوف، بعدها طريقة للفريمن، للقفز على الديدان، لأنها لم يتم شرحها في الرواية الأصلية، التي اقتبس منها الفيلم.

النقاد عن فيلم DUNE2: تحفة سينمائية بصرية فنية

حصل فيلم Dune: Part Two، على إشادات نقدية أولية ممتازة، وذلك بعد عرضه العالمي في مدينة نيويورك مؤخرا.

واتفق جميع النقاد السينمائيين، الذين شاهدوا الجزء الثاني من فيلم DUNE، على أنه أفضل بمراحل من الجزء الأول، وأنه باختصار:"تحفة سينمائية بصرية فنية".

هانز زيمر: كان يجب أن أكون شريرا لتأليف موسيقى DUNE 2

وأعلنت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي، أنها اختارت الموسيقي الشهير، هانز زيمر، ليتولي مهمة تأليف الموسيقي التصويرية الخاصة بفيلم Dune: Part Two.

فيما كشف الملحن الشهير، هانز زيمر، خلال مشاركته، في العرض الأول لفيلم Dune: Part Two، في مدينة نيويورك، عن شعوره عندما عرض عليه تأليف الموسيقى التصويرية للجزء الثاني من فيلم Dune.

وقال هانز، في تصريحات مصورة، لمجلة فاريتي: "شعرت أنه كان يجب أن أكون شريرا بشكل غير عادي، لتأليف موسيقى Dune، وفي الواقع هذا كان سهل بشكل مدهش بالنسبة لي".

كريستوفر نولان بعد مشاهدته DUNE 2: نسخة Star Wars، الخاصة بدينيس فيلنوف

وأبدى المخرج كريستوفر نولان، إعجابه بالجزء الثاني من فيلم DUNE، وذلك بعد مشاهدته، في عرض خاص، قبل طرحه رسميا في صالات السينما.

وشبه كريستوفر نولان، الجزء الثاني من فيلم DUNE، بالفيلم الشهير الناجح Star Wars: The Empire Strikes Back، قائلا: إنه النسخة الخاصة بالمخرج 'دينيس فيلنوف'.

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

وكشف المخرج “دينيس فيلنوف” إن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام، DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أنه الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

تيموثي شالاميت عن Dune: Part Two: أكثر فيلم أفتخر به

شوَّق الممثل الشاب تيموثي شالاميت، جمهوره لمشاهدة فيلمه المنتظر، Dune: Part Two.

وقال تيموثي شالاميت، في تصريحات صحفية، إن فيلم Dune: Part Two، قد يكون أكثر فيلم يفخر به في مسيرته الفنية.

الجزء الثاني لسلسلة أفلام Dune ستقترب مدته من 3 ساعات

فيما كشف عن مدة تشغيل الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune.

وذكرت التقارير أن مدة عرض فيلم Dune 2، ستكون أطول من الجزء الأول، الذي وصلت مدته إلى ساعتين ونصف، فيما ستصل مدة عرض لثلاث ساعات، وفي أقل تقدير، ستصل لـ ساعتين و46 دقيقة.

تصريحات جديدة للمخرج دينيس فيلنوف حول سلسلة أفلام DUNE

وأكد المخرج دينيس فيلنوف أن الجزء الثاني من فيلم DUNE، أفضل بكثير من الجزء الأول.

وقال دينيس فيلنوف، في تصريحات صحفية، عن الجزء الثاني من سلسلة أفلام DUNE: “لن أقول أن الفيلم مثالي، لكنني سعيد بالجزء الثاني، أكثر مما كنت عليه بالجزء الأول”.

تصوير مشاهد الأردن

وتواجد أبطال فيلم Dune 2، في دولة الأردن العربية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد الفيلم، بعد انتهائهم من مرحلة تصوير المشاهد الخاصة بمدينة بودابست عاصمة دولة المجر.

واستأجر فريق عمل الجزء الثاني DUNE، قاربًا لنقل عدد من فريق التمثيل، وفريق الخدع البصرية في الفيلم، لنقلهم إلى وسط البحر الميت في دولة الأردن العربية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد الفيلم.

وعبرت الممثلة “ريبيكا فيرجسون”، التي كانت ضمن فريق التمثيل، الذي صور في البجر الميت، عن سعادتها للمشاركة في مثل تلك التجربة، موضحة أنها استمتعت بالرحلة، وممارسة الغطس ومشاهدة المناظر الطبيعة الخلابة في المكان.

عمل لا مثيل له

وتحدثت الممثلة الشابة زنيدايا عن أحدث أفلامها Dune 2، خلال تصريحات صحفية قائلة: "فيلم Dune عمل لا مثيل له، وكونك جزءًا منه فهو أمرًا مميز حقًّا... بصراحة كان المعجبون جزءًا منه حتى قبل ولادتي، لذلك أشعر بمسؤولية كبيرة، لأنني يجب أن أقوم بواجبي تجاه تلك المسؤولية".

تدريبات معقدة لاوستن بتلر

وكشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشاب أوستن بتلر، حظي بتدريب صعب ومعقد مع أفراد القوات الخاصة في البحرية الأمريكية، لمدة 4 أشهر، وذلك من أجل، إتقان دوره في فيلم Dune 2.

وأوضحت التقارير الصحفية، أنه علي الرغم من صعوبة التدريبات وخطورتها، إلا أن الممثل أوستن باتلر، كان بارعًا وجادًّا، خلال فترة التدريب، التي وصلت لأربع أشهر، استمع ومارس فيها جميع التوجيهات والملاحظات التي أعطت له من أفراد القوات الخاصة، التي شكرهم وعبر عن فخره بالتعرف والتعاون معهم.

فيما عبر الممثل أوستن باتلر، عن شعوره بالفخر والسعادة، لوجوده ضمن طاقم عمل الجزء الثاني من فيلم، Dune، وقال خلال لقاء مصور مع مجلة فاريتي الأمريكية، علي هامش حضوره مؤخرا حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية: “لقد أحببت الجزء الأول من الفيلم كثيرًا، كان تحفة سينمائية، المخرج دينيس، هو أحد صناع الأفلام المفضلين لدي، وهو شخص رائع، وأنا معجب بشدة بجميع الممثلين بالفيلم”.