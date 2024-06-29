الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1166 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

رادار المرور يحرر
رادار المرور يحرر المخالفات
ads

 واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

 

حسن راتب يعود إلى أسرته بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنه

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية فى الإسكندرية

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1166 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

 

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة تجاوز السرعة

مواد متعلقة

الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب من قسم مصر القديمة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية فى الإسكندرية

حملة أمنية تضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى القاهرة

أحكام متفاوتة على المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

قطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية، النيابة تكشف تفاصيل مقتل طفل أسيوط

الأمن يكشف ملابسات فيديو اختطاف طفل من داخل سوبر ماركت بالغربية

ضبط 56 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات خلال حملة بأسيوط وأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

احتفال كبير من روديجر بعد إنقاذ رائع أمام الدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30-6-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية