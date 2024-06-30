مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

لقي أربعة أشخاص حتفهم في ماناغوا عاصمة نيكاراجوا، وأجلي مئات آخرون في المكسيك، حسبما أعلنت السلطات، بسبب الأمطار الغزيرة في عدد من دول أمريكا الوسطى.

وقتل الضحايا، وهم ثلاثة أطفال يبلغون من العمر 8 و9 و12 عاما ووالدهم، بسبب انهيار جدار في منزلهم في ماناغوا جراء هطول الأمطار، وفق بيان صادر عن حكومة نيكاراغوا ذكر أن "الإجراءات المناسبة اتخذت لضمان سلامة سكان المنطقة".

وتسببت الأمطار المستمرة التي سجلت في كل أنحاء نيكاراجوا تقريبا، الجمعة بارتفاع منسوب الأنهار وبحدوث فيضانات في مدن عدة.

وأجلي في المكسيك مئات الأشخاص الجمعة في مدينة بوسط البلاد بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة وانسداد قناة في حدوث فيضانات.

واضطر سكان حي في كواتيتلان بولاية مكسيكو إلى مغادرة منازلهم حاملين بعضا من أغراضهم الشخصية بعد أن جرفت المياه ممتلكاتهم.

وغادر خوان مانويل كورتيس، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 56 عاما، منزله الذي غمرته المياه لأكثر من متر، برفقة زوجته وولديه وحفيده وكلبين، في أحد قوارب رجال الإنقاذ.

وندد السكان والسلطات ببناء طريق ومنشأة صناعية قريبة في الآونة الأخيرة، قائلين إن ذلك أدى إلى انسداد نظام الصرف وتسبب بالفيضانات الأخيرة.

وسُجل أيضا في غواتيمالا هطول أمطار غزيرة الجمعة، ما تسبب في عرقلة حركة المرور على طريق عموم أمريكا السريع الذي يربط البلاد بالسلفادور المجاورة.

ولقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في الأسبوعين الماضيين في أمريكا الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة.