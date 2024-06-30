تشيلي بـ10 لاعبين تتعادل سلبيا مع كندا في الشوط الأول بكوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، انتهى الشوط الأول من مباراة كندا وتشيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

وتعرض لاعب تشيلي جابرييل سوازو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقائق 12، 27.

تشكيل مباراة كندا وتشيلي

أعلن جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، وريكاردو جاريسا، مدرب منتخب تشيلي، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب تشيلي

وجاء تشكيل المنتخب التشيلي كالتالي:



تشكيل منتخب كندا

خطف بطاقة التأهل الثانية



ويطمح كلا الفريقين في خطف بطاقة التأهل الثانية خلف المنتخب الأرجنتيني الذي حسم تأهله بالفوز في أول جولتين في البطولة.

الأرجنتين تتخطى تشيلي وتتأهل إلى ثمن نهائي كوبا أمريكا

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خطف فوزا قاتلا من منتخب تشيلي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين القاتل في الدقيقة 88 من اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 6 نقاط معتليا صدارة المجموعة الأولى ويتأهل رسميا إلى دور الـ 8 من بطولة كوبا أمريكا 2024.