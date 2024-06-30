بث مباشر مباراة الأرجنتين وبيرو في آخر جولات المجموعة الأولى بكوبا أمريكا 2024

بث مباشر مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024، يدخل المنتخب الأرجنتيني لقاءه مع منتخب بيرو بعدما حسم تأهله لدور الـ8 في بطولة كوبا أمريكا عقب فوزه في أول جولتين من البطولة معتليا صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، بينما يدخل منتخب بيرو اللقاء متمسكا بآماله في الصعود وخطف بطاقة التأهل مع المنتخب الأرجنتيني.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو في آخر جولات المجموعة الأولى بكوبا أمريكا 2024

التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين وبيرو

وكان قد أعلن بابلو ايمار، مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني، وخورخي فوساتي، مدرب منتخب بيرو، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

تشكيل الأرجنتين

ويدخل مباراته أمام بيرو في ظل غياب نجمه ليونيل ميسي بداعي الإصابة.



وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني كالتالي:



تشكيل منتخب بيرو



تفاصيل إصابة ميسي وموعد عودته

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، الجمعة، قد أظهرت التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين قد أعلن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

تفاصيل إصابة ميسي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت الفحوصات الطبية أن ميسي لا يعاني من تمزق في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه "تشنج".

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للأرجنتين سيجهز ميسي لمباراة ربع النهائي، لكن لا يجرؤ أحد في الأرجنتين على قول إن ليو سيتواجد بكامل لياقته في ذلك اليوم.

وغاب ميسي عن مران الخميس الماضي، وسمح له الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني بالذهاب إلى عائلته، لا سيما أن منطقة الإصابة كانت منتفخة جدا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.