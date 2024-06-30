الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف عن أعمال تطوير محطات القطارات

محطة القطارات برمسيس،
محطة القطارات برمسيس، فيتو
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سلطت الهيئة القومية للسكك الحديدية الضوء على أعمال تطوير محطات القطارات التي قامت بها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة في إطار الخطة الشاملة للنهوض بالمرفق. 

 تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر

قامت الوزارة تطوير محطة قطارات القاهرة برمسيس خاصة المبنى ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 ألف متر مربع ‏ومكون من دور بدروم جراج  ودور أرضي و2 دور متكرر، ويشتمل المبنى عَلى  (4٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان / إسكندرية وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

 تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد 

كما تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

ترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري

تم تطوير ورفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري للمحطة بالكامل وعلى طرازها الأثري وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار لتصبح المحطة بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية.

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