توفيق السيد: بيريرا جاي يسمع أغاني وهدف بيراميدز في سموحة غير صحيح

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، هيرجع التحكيم المصري عشر سنوات للخلف، ورحلت عن اللجنة بإرادتي.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يتم عقد محاضرة VAR ولو مرة واحدة منذ وصول بيريرا للمنظومة".

وأضاف توفيق السيد: "لا أعلم ماذا حدث في تقنية الفيديو لمباراة الداخلية والاتحاد السكندري، ولكن إلغاء هدف مابولو كان كارثيا وخطأ مؤثرا في المباريات".

وقال الحكم الدولي السابق: "بيريرا مش جاي يشتغل دا جاي يحط السماعات في أذنه ويسمع أغاني طول الوقت، ولا يوجد أي تطوير نهائيًا، ولا يملك أي انضباط".

واستطرد توفيق السيد عن صورة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع نادر قمر الدولة: "لو أنا متواجد في اللجنة كنت سأتخذ قرارًا باستبعاده حتى نهاية الموسم، ووضع نفسه في وضع حرج".

واختتم: "بيريرا لم يحترم التحكيم المصري وهناك أخطاء كارثية وتراجع في الأداء لأنه مش مركز أصلًا، وعلى سبيل المثال هدف بيراميدز في مرمى سموحة، غير صحيح".