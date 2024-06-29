أول تعليق من مدرب سويسرا بعد الإطاحة بإيطاليا من اليورو

يورو 2024، أكد مراد ياكين، مدرب المنتخب السويسري، عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا، اليوم السبت، بالانتصار 2-0 على إيطاليا، أنه يشعر بالفخر للفوز على حامل لقب اليورو، لكن يجب في الوقت ذاته "الحفاظ على التواضع"، والاستعداد للمباراة المقبلة.

وعما إذا كان يعتبر سويسرا "مرشحا سريا" للفوز بكأس أمم أوروبا، قال ياكين خلال مؤتمر صحفي: "نحن أقوياء، وأظهرنا ذلك.. لكن يجب أن نتحلى بالواقعية ونحتفظ بالتواضع".

نشعر بالفخر

وأردف: "حققنا شيئا عظيما، هزمنا فريقا كبيرا عن استحقاق، ونشعر بالفخر.. لكن الكثير من الأشياء قد تحدث، كل مباراة حاسمة".

وعن أهداف فريقه في البطولة، قال ياكين إنهم يريدون الآن الاحتفال بهذا الفوز، وسيبدأون يوم الأحد التخطيط للمباراة المقبلة، المقررة أمام الفائز من إنجلترا وسلوفاكيا، في ربع نهائي يورو 2024.

وحقق منتخب إيطاليا عدة أرقام سلبية، بعد توديع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" على يد سويسرا.

سويسرا يطيح بإيطاليا

وأطاح منتخب سويسرا بنظيره الإيطالي، من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا، مساء اليوم السبت، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فشلت إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2004 (خرجت من دور المجموعات).

وأضافت الشبكة، أن إيطاليا خسرت مباراتين في نسخة واحدة من بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها.

وكانت إيطاليا قد خاضت 3 مباريات في دور المجموعات، حيث فازت على ألبانيا وخسرت من إسبانيا وتعادلت مع كرواتيا، قبل الخسارة أمام سويسرا.