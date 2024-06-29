الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صاحبة دعوى الزواج من إسلام جابر أمام المحكمة: "عايزة أعمل تحليل “دي إن إيه”

صاحبة دعوى إثبات
صاحبة دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر، فيتو
ads

 طالبت السيدة أسماء صاحبة دعوى الزواج العرفي من لاعب الكرة إسلام جابر، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم إجراء تحليل “دي إن إيه”، لتأكيد إثبات النسب.

وأضافت “أسماء”: أنا واثقة في القضاء المصري، وعارفة أن حقي أنا وابني هيرجع، بس الموضوع مسألة وقت.

 

 دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

وأصدرت محكمة مستأنف أكتوبر قرار في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، بندب خبيرين نفسى واجتماعى بمحكمة أسرة العمرانية لمناقشة المستأنفة والمستأنف ضده بعد مطالعة ملف الدعوى، وسؤال من يمكن سؤاله بدون حلف يمين عن العلاقة الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده.

 وحددت جلسة فى آخر أسبوع فى سبتمبر لسداد أمانة للخبيرين قدرها 600 جنيه وجلسة فى آخر أسبوع فى شهر أكتوبر لإيداع تقرير للخبيرين مشفوع برأيهم.

ونظرت محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم، جلسة الاستئناف على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.

وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء ح.".

تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر 

وفي المرة الأولى، أقامت "أسماء ح." دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

 

رفض دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر الأولى

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لاعب الكرة اسلام جابر محكمة مستأنف أكتوبر إسلام جابر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر علاقة زوجية عقد الزواج العرفي

مواد متعلقة

ندب خبيرين، تطور جديد في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

اليوم، النطق بالحكم في استئناف نسب طفل لاعب الزمالك السابق إسلام جابر

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية