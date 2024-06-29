صاحبة دعوى الزواج من إسلام جابر أمام المحكمة: "عايزة أعمل تحليل “دي إن إيه”

طالبت السيدة أسماء صاحبة دعوى الزواج العرفي من لاعب الكرة إسلام جابر، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم إجراء تحليل “دي إن إيه”، لتأكيد إثبات النسب.

وأضافت “أسماء”: أنا واثقة في القضاء المصري، وعارفة أن حقي أنا وابني هيرجع، بس الموضوع مسألة وقت.

دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

وأصدرت محكمة مستأنف أكتوبر قرار في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، بندب خبيرين نفسى واجتماعى بمحكمة أسرة العمرانية لمناقشة المستأنفة والمستأنف ضده بعد مطالعة ملف الدعوى، وسؤال من يمكن سؤاله بدون حلف يمين عن العلاقة الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده.

وحددت جلسة فى آخر أسبوع فى سبتمبر لسداد أمانة للخبيرين قدرها 600 جنيه وجلسة فى آخر أسبوع فى شهر أكتوبر لإيداع تقرير للخبيرين مشفوع برأيهم.

ونظرت محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم، جلسة الاستئناف على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.

وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء ح.".

تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر

وفي المرة الأولى، أقامت "أسماء ح." دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

رفض دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر الأولى

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة.