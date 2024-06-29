الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح مركز ثقافي شامل بمقر كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

المركز الثقافي الكاثوليكي
المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة، فيتو
ads

شهدت محافظة المنيا، افتتاح مركز ثقافي شامل بمقر كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

وترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مراسم وفعاليات افتتاح المركز، وشاركه في ذلك الأنبا توماس مطران كاثوليك الجيزة، مؤكدًا أن الثقافة تنير الفكر، وتبني الشعوب، ثم ألقى الأنبا توماس محاضرة ندوة الافتتاح.

راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة


وقال الأب انطون فؤاد راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، ومؤسس المركز الثقافي، ان المركز اقيم من أجل التأكيد علي رسالة تكوين إنسان واعٍ ومفكر لا يستقي معرفته من أحاديث متناقلة دون تأكد من حقيقتها، لكن ببحثه الشخصي.

 

ليخدم كل أبناء محافظة المنيا

 وحرصا على الاستمرار في تقديم رسالة الكنيسة الكاثوليكية التنويرية، ومن أجل تكوين إنسان مصري مثقف قادر على خدمة مجتمعه وكنيسته، جاءت فكرة إنشاء هذا المركز الثقافي الكاثوليكي، لا ليخدم أبناء وسكان مدينة المنيا الجديدة فحسب، بل ليخدم كل أبناء محافظة المنيا.

 

المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة

 ولفت الأب انطون فؤاد، أن أنشطة المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة والمتاحة للجميع، ويضم المكتبة العامة التي تحوي مجموعة من الكتب النادرة في كافة المجالات البحثية، بينها التاريخ المصري القديم بكل مراحله والإسلاميات وعلم النفس.. وغيرهم، وضمن أنشطة المركز  عقد ندوات ثقافية مرة شهريا في كافة المجالات الثقافية ويحاضر فيها مجموعة من المتخصصين المتميزين في مجال تخصصهم، وكذلك تنظيم المؤتمرات الثقافية مرتين في السنة لمدة ثلاثة أيام، لتقديم أحد الموضوعات المتخصصة وتكون المشاركة فيها للمهتمين من الباحثين.

وأشار "فؤاد" أن الصالون الثقافي، سيكون ضمن أبرز أنشطة المركز، ومن المقرر أن يجمع نخبة من المتخصصين لبحث واحد من الموضوعات والخروج بورقة عمل تقدم للجهات المعنية كورقة إرشادية للنهوض بالمجتمع.

 

استضافة فرق مسرحية متميزة بتقديم مسرح راقي لتقديم


بالإضافة إلى نشاط هام وهو نادي السينما والمسرح، وتكون أنشطته عامة لتقديم ومناقشة أحد الأعمال الفنية الهادفة والبناءة، وكذلك استضافة فرق مسرحية متميزة بتقديم مسرح راقي لتقديم عروضها لسكان محافظة المنيا، وكذلك اعطاء الكورسات والدورات التدريبية، وهي تتم بالمشاركة مع بعض المراكز الثقافية المتميزة لتقديم كورسات متخصصة بأسعار رمزية وإعطاء شهادة معتمدة للدارسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إفتتاح مركز ثقافي شامل مركز ثقافي شامل كنيسة القيامة بالمنيا الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا الأنبا توماس مطران كاثوليك الجيزة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة الاب انطون فؤاد راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل مطعم بسور نادي رياضي في المنيا

العثور على جثة مسن متعفنة داخل منزله بالمنيا

إصابة 5 طلاب بإغماء وتشنجات أثناء امتحان الفيزياء في المنيا

طالب بالثانوية العامة في المنيا: مستوى امتحان الفيزياء يتفوق على آينشتاين

مدارس التمريض في المنيا تستقبل طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2024

إصابة 15 شخصا في حادث مروري بالمنيا

إصابة طالبة بحالة تشنجات أثناء امتحان الفيزياء بالثانوية العامة في المنيا

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية