شهدت محافظة المنيا، افتتاح مركز ثقافي شامل بمقر كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

وترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مراسم وفعاليات افتتاح المركز، وشاركه في ذلك الأنبا توماس مطران كاثوليك الجيزة، مؤكدًا أن الثقافة تنير الفكر، وتبني الشعوب، ثم ألقى الأنبا توماس محاضرة ندوة الافتتاح.

راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة



وقال الأب انطون فؤاد راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، ومؤسس المركز الثقافي، ان المركز اقيم من أجل التأكيد علي رسالة تكوين إنسان واعٍ ومفكر لا يستقي معرفته من أحاديث متناقلة دون تأكد من حقيقتها، لكن ببحثه الشخصي.

ليخدم كل أبناء محافظة المنيا

وحرصا على الاستمرار في تقديم رسالة الكنيسة الكاثوليكية التنويرية، ومن أجل تكوين إنسان مصري مثقف قادر على خدمة مجتمعه وكنيسته، جاءت فكرة إنشاء هذا المركز الثقافي الكاثوليكي، لا ليخدم أبناء وسكان مدينة المنيا الجديدة فحسب، بل ليخدم كل أبناء محافظة المنيا.

المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة

ولفت الأب انطون فؤاد، أن أنشطة المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا الجديدة والمتاحة للجميع، ويضم المكتبة العامة التي تحوي مجموعة من الكتب النادرة في كافة المجالات البحثية، بينها التاريخ المصري القديم بكل مراحله والإسلاميات وعلم النفس.. وغيرهم، وضمن أنشطة المركز عقد ندوات ثقافية مرة شهريا في كافة المجالات الثقافية ويحاضر فيها مجموعة من المتخصصين المتميزين في مجال تخصصهم، وكذلك تنظيم المؤتمرات الثقافية مرتين في السنة لمدة ثلاثة أيام، لتقديم أحد الموضوعات المتخصصة وتكون المشاركة فيها للمهتمين من الباحثين.

وأشار "فؤاد" أن الصالون الثقافي، سيكون ضمن أبرز أنشطة المركز، ومن المقرر أن يجمع نخبة من المتخصصين لبحث واحد من الموضوعات والخروج بورقة عمل تقدم للجهات المعنية كورقة إرشادية للنهوض بالمجتمع.

استضافة فرق مسرحية متميزة بتقديم مسرح راقي لتقديم



بالإضافة إلى نشاط هام وهو نادي السينما والمسرح، وتكون أنشطته عامة لتقديم ومناقشة أحد الأعمال الفنية الهادفة والبناءة، وكذلك استضافة فرق مسرحية متميزة بتقديم مسرح راقي لتقديم عروضها لسكان محافظة المنيا، وكذلك اعطاء الكورسات والدورات التدريبية، وهي تتم بالمشاركة مع بعض المراكز الثقافية المتميزة لتقديم كورسات متخصصة بأسعار رمزية وإعطاء شهادة معتمدة للدارسين.