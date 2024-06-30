الأحد 30 يونيو 2024
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تعديل مواعيد تركيب بعض القطارات، تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تركيب بعض القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

تعديل مواعيد القطارات 

 وجاءت  التعديلات على  تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط كما يلي:
أولًا: اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024  
- تعديل تركيب قطار 1004 القاهرة / أسوان ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى. 
- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسي مطروح  ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية  + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

- ثانيًا: اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 7 / 2024

-   تعديل تركيب قطار 81 أسوان  / القاهرة  ليتكون من  9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

 

 
- تعديل تركيب قطار 1209 /  1208 مرسى مطروح / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية  + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.
 

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