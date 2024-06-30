الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم المنتدى المصري اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري غدا

مجلس إدارة غرفة القاهرة
مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، فيتو
ads

تنظم الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن العشري غدًا الإثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني، في إطار بحث إمكانية التعاون المشترك وتنمية الاقتصاد والتجارة بين مصر واليونان.

بحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين 

ومن المقرر أن يشارك وفد من رجال وسيدات الأعمال اليونانيين لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وعقد لقاءات ثنائية في عدة تخصصات هي المقاولات، تصدير المنتجات الزراعية.

وتشمل أيضًا تخصصات الزيتون وزيت الزيتون، مستحضرات التجميل، الأدوية، أعمدة الكهرباء، خطوط الاتصالات، الخدمات اللوجستية، الشحن البحري، التعدين والطاقة، البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات.

txt

تجارية القاهرة تشكل لجنة الاستثمار وتختار أحمد شيرين رئيسًا

txt

رئيس تجارية القاهرة: القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين وتدعمهم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخدمات اللوجستية التعاون التجاري الشحن البحري الغرفة التجارية المنتجات الزراعية تجارية القاهرة تصدير المنتجات الزراعية تصدير المنتجات تعزيز التعاون التجاري تكنولوجيا المعلومات تنمية الاقتصاد خطوط الاتصال زيت الزيتون سيدات الأعمال غرفة القاهرة غرفة التجارية مصر واليونان مستحضرات التجميل موقع فيتو منتدى الأعمال

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية