غرفة القاهرة تنظم المنتدى المصري اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري غدا
تنظم الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن العشري غدًا الإثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني، في إطار بحث إمكانية التعاون المشترك وتنمية الاقتصاد والتجارة بين مصر واليونان.
بحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
ومن المقرر أن يشارك وفد من رجال وسيدات الأعمال اليونانيين لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وعقد لقاءات ثنائية في عدة تخصصات هي المقاولات، تصدير المنتجات الزراعية.
وتشمل أيضًا تخصصات الزيتون وزيت الزيتون، مستحضرات التجميل، الأدوية، أعمدة الكهرباء، خطوط الاتصالات، الخدمات اللوجستية، الشحن البحري، التعدين والطاقة، البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات.
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