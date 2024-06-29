أخبار الفن: محمد رمضان يعتذر عن إحياء مهرجان موازين وملك المغرب يرفض.. استمرار تراشق الاتهامات بين شيرين وشقيقها.. وخالد النبوي يتحدث عن فيلم "أهل الكهف"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 العديد من الأحداث الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية لــــ “فيتو”:

خرج الفنان محمد رمضان فى مقطع فيديو جديد وهو ينعي وفاة والدة الملك محمد السادس ملك المغرب (الأميرة لالة لطيفة)، التي غيبها الموت قبل ساعات قليلة من تدشين حفل محمد رمضان ضمن فعاليات موسم موازين بالرباط.وقدم رمضان نعيا لملك المغرب معتذرا عن عدم استطاعته تقديم حفلة الليلة بمهرجان موازين تقديرًا واحتراما لموقف الوفاة المفاجئ.

على الرغم من إعلان الفنان محمد رمضان اعتذاره عن إحيائه لحفل الليلة المقرر انطلاقه ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024، تزامنا مع رحيل الأميرة للاة لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس.. إلا أنه تراجع محمد رمضان عن اعتذاره بناءً على أوامر من ملك المغرب باستئناف الحفل.

يعيش النجم خالد النبوي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية عقب تقديمه “إمبراطورية ميم” فى الموسم الرمضاني المنصرم، وتلاه بتقديم ملحمة تاريخية حربية بفيلم أهل الكهف، ويستعد لتقديم عملين جديدين عبر شاشات الفيديو “التليفزيون”.

وقال خالد النبوي تعليقا على كواليس الفيلم ومتابعات البوكس أوفيس، فى تصريح خاص لــ “فيتو”: أوجه كل الشكر للمخرج المتميز عمرو عرفة على رؤيته المبدعة للعمل والذى استطاع بفضل توجيهاته وتعليماته أن يصنع حروبا ومعارك وصورة سينمائية ترقى للمستوى العالمى، وأيضا أيمن بهجت قمر على الإسكريبت المتماسك والجيد جدًا.

وتابع: فيلم أهل الكهف نموذج ناجح للبطولة الجماعية، وشخصيا كنت سعيدًا بالتعاون مع محمد ممدوح، وغادة عادل، ومحمد فراج والعملاق رشوان توفيق، وقائمة طويلة من النجوم الذين قدموا أداء ملحميا وممتعا، وأعتقد أننى وزملائى فى هذا العمل بالتحديد لم نكترث أبدًا بمعادلة الإيرادات اليومية، وهمنا وقضيتنا الأولى كانت تقديم فن حقيقى يليق بعظمة مصر دون الاهتمام بالبوكس أوفيس.

حدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمتها الشهيرة مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني المملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود كما زعم.

وقالت شيرين في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة "روتانا"، مدافعا عن محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية "وبحلفك"، والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 ملايين جنيه، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.

كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن بدء تصوير “كاستينج” مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها.

وقال:“بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل”.

وتابع: “شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ماعرفناش نضمها، في ناس كثير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير”.

تحتفل اليوم السبت، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 53.

وكتبت نوال الزغبي في تدوينة لها عبر حسابها على موقع X احتفالا بهذه المناسبة: "بعيد ميلادي أتمنى من رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين وغير المنظورين ويعطيني الصحة والسعادة.

احتفاءً بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013؛ أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".. ويوثق الفيلم أبرز جرائم الجماعة الإرهابية، والأخطاء الكبرى التي ارتكبتها خلال عام حكمها، وصدامها مع مختلف القوى الوطنية والسياسية؛ ما تسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات في كل محافظات مصر، وزيادة موجات التمرد شعبيًّا؛ رفضًا لاستمرار حكم الجماعة.

يحيي النجم محمد رمضان، مساء اليوم السبت 29 يونيو الجاري، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بمدينة الرباط بالمغرب.وعلى هامش حضور محمد رمضان لمهرجان موازين 2024، كشف عن خريطة أعماله المستقبلية عقب إعلانه التغيب رسميا عن السباق الرمضاني المقبل 2025.

وقال رمضان: أعمل على مشروع فني جديد بنكهة مغربية، وسيكون هذا العمل فيلما سينمائيًا سيتم تصويره قريبا بين مصر والمغرب، وسيبدأ عرضه خلال العام المقبل.

كذلك كشف عن عمل فني قريبا برفقة مطرب عالمي، حيث قال رمضان: هدفى بناء قاعدة جماهيرية بجميع أنحاء أفريقيا وأغنيتي القادمة ستكون مع المغني النيجيري الشهير دافيدو.

كما كشف أنه يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد “أسد أسود” رفقة المخرج المصري العالمي محمد دياب، والعمل من نوعية الأفلام ذات الميزانية الإنتاجية الضخمة، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي.

حقق فيلم ولاد رزق 3 أمس الجمعة، إيرادات قاربت على خمسة ملايين جنيه في شباك تذاكر دور العرض المصرية، ليحتل المركز الأول في إجمالي الإيرادات أمس. وبذلك يكون قد تجاوزت إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بالسينمات قبل 17 يوما 189 مليون جنيه، ليقترب من تحقيق 200 مليون جنيه إيرادات كأول فيلم مصري يحقق هذا الرقم في دور العرض السينمائي

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