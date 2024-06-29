مصرع طفل غرقا في مياه البحر بشاطئ مدينة العريش

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في شاطئ خاص لقرية سياحية، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.



مصرع فتى غرقا في مياه البحر بشاطئ مدينة العريش



ونقلت سيارات الإسعاف طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات غرق أثناء السباحة في شاطى قرية سياحية بالعريش، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.

وأعلنت المصادر الطبية أن عبدالله آمين مدحت ١٠ سنوات حضر إلى مستشفى العريش العام في حالة سيئة، وتم حجزه في العناية المركزة إلا انه توفى نتيجة اسفسكيا الغرق.