خريطة القرآن المجود يوم الأحد 24 ذو الحجة بأصوات عمالقة دولة التلاوة

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، غدا الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأحد ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد الليثى وما تيسر من سورة المائدة 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسرمن سورة آل عمران 15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض وما تيسرمن سورة إبراهيم 19ق

12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسرمن سورة الشورى 30ق

04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى وما تيسرمن سورة الأنعام 30ق

14: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك وما تيسرمن سورة البقرة 30ق

14:54 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالله عبدالرازق هندى وما تيسر من سورة الإنسان 15ق

15:51 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الواقعة 15ق

16:13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق

33: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورتى الحشر والممتحنة 30ق

08: 19 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وماتيسرمن سورة البقرة 15ق

20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وماتيسرمن سورة الإسراء 15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محود عبدالحكم وماتيسرمن سورة الأنبياء 42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / حلمى الجمل وماتيسرمن سورة الحج 44ق

01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وماتيسرمن سورة آل عمران 15ق

02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسرمن سورة الأنعام 30ق