خريطة القرآن المجود يوم الأحد 24 ذو الحجة بأصوات عمالقة دولة التلاوة
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، غدا الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأحد ومواعيد بثها:
وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد الليثى وما تيسر من سورة المائدة 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسرمن سورة آل عمران 15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض وما تيسرمن سورة إبراهيم 19ق
12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسرمن سورة الشورى 30ق
04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى وما تيسرمن سورة الأنعام 30ق
14: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك وما تيسرمن سورة البقرة 30ق
14:54 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالله عبدالرازق هندى وما تيسر من سورة الإنسان 15ق
15:51 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الواقعة 15ق
16:13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق
33: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورتى الحشر والممتحنة 30ق
08: 19 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وماتيسرمن سورة البقرة 15ق
20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وماتيسرمن سورة الإسراء 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محود عبدالحكم وماتيسرمن سورة الأنبياء 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / حلمى الجمل وماتيسرمن سورة الحج 44ق
01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وماتيسرمن سورة آل عمران 15ق
02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسرمن سورة الأنعام 30ق
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