البنية التحتية تهدد مستقبل السيارات الكهربائية في أمريكا

السيارات الكهربائية، اتجهت دول العالم نحو السيارات الكهربائية كوسيلة نقل للمواطنين، من أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث، والتخلي عن السيارات التي تعمل بالبنزين، لكن مبيعات السيارات الكهربائية تشهد تباطأ بعد إجراء العديد من الإحصائيات التي أظهرت أن ما يقرب من نصف مالكي السيارات الكهربائية في أمريكا يعتمد على سيارات البنزين.



التحول إلى سيارات البنزين بسبب عدم كفاية البنية التحتية للشحن

ووفقا لدراسة McKinsey & Co، والتي يُطلق عليها اسم Mobility Consumer Pulse 2024، أكدت أن مايقرب من 46% من مالكي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 29%، يريدون التحول إلى سيارات البنزين بسبب عدم كفاية البنية التحتية للشحن.

وأكدت الدراسة أن 35% من المشاركين على مستوى العالم أن الشبكة العامة ليست جيدة بما فيه الكفاية حتى الآن، بالإضافة إلى أن 34% إن تكاليف ملكية السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة للغاية، بينما 32% إن السيارات التي تعمل بالكهرباء أثرت على أنماط قيادتهم بشكل كبير في الرحلات الطويلة.

وتنمو شبكة الشحن في الولايات المتحدة، مما قد يزيل هذه العقبات أمام المالكين، واعتبارًا من شهر مايو، كان لدى الولايات المتحدة 183,000 جهاز شحن عام لـ السيارات التي تعمل بالكهرباء، ولكن لا يزال هذا لا يكفي، وقد خصص قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في عام 2021 5 مليارات دولار.

تكشف الدراسة أيضًا عن سبب انفصال شركات صناعة السيارات عن بعضها البعض في جهودها لإنتاج السيارات الكهربائية، فإن النمو والرغبة في العودة إلى الوراء ليسا متساويين في جميع أنحاء العالم، وبعض الأسواق تتحول بشكل أسرع من غيرها، مما يضع شركات صناعة السيارات في موقف صعب لمحاولة تلبية الاحتياجات المتنوعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.