بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين باقتحام مكتب محام في الغربية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" بشأن اقتحام بعض الأشخاص مكتب محام بالغربية، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص باقتحام مكتب محام بالغربية.
بالفحص تبين تلقى قسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية بلاغا من صاحب الحساب (محام حر، له معلومات جنائية) بتضرره من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإتلاف باب المنزل محل إقامته ولافتة المكتب الخاص به الكائن بذات المنزل بدعوى وجود خلافات بينهم حول الجيرة وأن هناك قضايا متداولة بينهم أمام الجهات القضائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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