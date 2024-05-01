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حوادث

سوء المعاملة السبب، الأمن يكشف ملابسات اختفاء سيدة القليوبية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اختفاء سيدة القليوبية وتبين تركها المنزل لسوء معاملة والدها لها.

 اختفاء سيدة القليوبية

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب سيدة بالقليوبية.

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وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من والد المتغيبة بتغيب كريمته عن منزله، وحضرت المتغيبة من تلقاء نفسها إلى مسكن والدها بعد 4 أيام.

وبسؤالها أفادت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدها لها، وأنها تعرفت على إحدى السيدات بإحدى محطات مترو الأنفاق وقامت بالمبيت بمنزلها بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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