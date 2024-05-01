مع اقتراب شم النسيم، ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة قبل شراء الأسماك المملحة

يكثف المصريون شراءهم للأسماك المملحة خلال هذه الفترة تزامنا مع موسم شم النسيم وحرصت وزارة الصحة على تقديم التوعية الصحية بخصوص الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة وتقديم بعض النصائح قبل شراء الأسماك المملحة.

3 بيانات مهمة للأسماك قبل شرائها

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة للأسماك قبل شرائها ومنها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وطريقة التدخين سواء بارد او ساخن.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الفسيخ والرنجة ويجب على المواطنين معرفتها قبل شراء الفسيخ والرنجة تزامنا مع موسم شم النسيم.

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إجراءات وقائية في محلات بيع الأسماك المملحة

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي انه يجب على محلات بيع الأسماك المملحة أن تطبق الإجراءات الوقائية ومنها:

1-نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة

2-وجود ترخيص للمنشأة

3-عدم انبعاث الروائح الكريهة

4-خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة

5-وجود سلات للقمامة

6-توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون مطهرات

7-براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح

8-خلو المنشأة من أي مصادر للتلوث

ومع تناول الفسيخ والرنجة يمكن أن يسبب حالات تسمم غذائي خاصة إذا كانت الأسماك فاسدة دون أن يعرف من يشتريها ويتناولها.

الأسماك المملحة

تعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم

نصحت وزارة الصحة المصريين لتجنب حالات التسمم بتجنب اتباع الآتي:

تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تجنب المشروبات الغازية.

تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.