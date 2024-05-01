الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مع اقتراب شم النسيم، ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة قبل شراء الأسماك المملحة

الفسيخ والرنجة،فيتو
الفسيخ والرنجة،فيتو

يكثف المصريون شراءهم للأسماك المملحة خلال هذه الفترة تزامنا مع موسم شم النسيم وحرصت وزارة الصحة على تقديم التوعية الصحية بخصوص الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة وتقديم بعض النصائح قبل شراء الأسماك المملحة.

3 بيانات مهمة للأسماك قبل شرائها

 

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة للأسماك قبل شرائها ومنها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وطريقة التدخين سواء بارد او ساخن.

 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الفسيخ والرنجة ويجب على المواطنين معرفتها قبل شراء الفسيخ والرنجة تزامنا مع موسم شم النسيم.

Advertisements

إجراءات وقائية في محلات بيع الأسماك المملحة

 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي انه يجب على محلات بيع الأسماك المملحة أن تطبق الإجراءات الوقائية ومنها:

1-نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة 

2-وجود ترخيص للمنشأة 

3-عدم انبعاث الروائح الكريهة

4-خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة

5-وجود سلات للقمامة

6-توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون مطهرات

7-براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح

8-خلو المنشأة من أي مصادر للتلوث

 

ومع تناول الفسيخ والرنجة يمكن أن يسبب حالات تسمم غذائي خاصة إذا كانت الأسماك فاسدة دون أن يعرف من يشتريها ويتناولها.

الأسماك المملحة

تعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم

 

نصحت وزارة الصحة المصريين لتجنب حالات التسمم بتجنب اتباع الآتي:

تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تجنب المشروبات الغازية.

تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة وزارة الصحة شم النسيم شراء الأسماك الاسماك الوجبات الدسمة المشروبات الغازية تناول الفسيخ والرنجة تناول الفسيخ

مواد متعلقة

اشتري وأنت مطمن.. نصائح هامة عند شراء الفسيخ والرنجة في شم النسيم (انفوجراف)

الصحة تبحث تحقيق الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة وطرق الوقاية

تتحدث عن العوضي وتناولت الفسيخ، مفاجآت حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-5-2024 في بداية التعاملات

السياحة تعلن ضبط مسافرين للشركات متوجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرات الزيارة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

مع اقتراب شم النسيم، ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة قبل شراء الأسماك المملحة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

منوعات

المزيد

قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

المزيد
ads

انفوجراف

“وآتوا حقه يوم حصاده”.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشاي الأخضر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأحزان والهموم

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads