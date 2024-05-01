فساد فى 7 وزارات، النزاهة السعودية تعلن التحقيق مع 268 شخصا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الأربعاء، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبهًا به.

إيقاف 166 مواطنًا ومقيمًا

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها عل منصة إكس، إنه من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التورط بتهم الرشوة

وأوضحت الهيئة السعودية، أنه جرى إيقاف 166 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

Advertisements

استغلال النفوذ الوظيفي

ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وفى سياق منفصل أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة “نسك” ⁩لتمييز الحجاج النظاميين في ‎المشاعر المقدسة، حيث تم تسليم أول دفعة من البطاقة لبعثة حجاج ‎إندونيسيا.

أداء مناسك الحج

‏وكان مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة السعودية حذر في وقت سابق الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.

أداء فريضة الحج

وأوضح المصدر أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شئون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

كما رصدت وزارة الحج والعمرة إعلانات لشركات وحملات، بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.‏

وزارة الحج والعمرة

وفي هذا الصدد، أشادت وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية، حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.