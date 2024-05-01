طوارئ بالقاهرة استعدادا لعيد القيامة المجيد
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.
الاحتفال بعيد القيامة المجيد
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات، وتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس.
وطالب اللواء خالد عبدالعال برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.
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