الأربعاء 01 مايو 2024
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شباب ورياضة الأقصر تنفذ برنامج تمكين الفتاة بمركز الزناقطة

جانب من المعسكر التدريبي،
جانب من المعسكر التدريبي، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المعسكر  التدريبي الثاني لبرنامج تمكين الفتاة من أجل التنمية بمركز شباب الزناقطة.

والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو الحداد و(الادارة العامة للقاعدة الشعبية) بقياده الدكتوره غاده جمال الدين.والدكتوره ساميه عيد - منسقه البرنامج بالوزاره  بالتعاون مع منظمه اليونيسيف.  

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و يشمل البرنامج عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحيه والمطارده السلسليه، وكيفيه حل المشكلات، وكيف تكون الفتاه مثل يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخرين، وكيفيه تحقيق الأهداف، وكيفيه الشعور بالاخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا، من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

وايضا عمل حوار اجيال ببن الفتيات وأولياء الأمور  ،وسوف يتم عمل 3 معسكرات آخرين فى اماكن مختلفه من المحافظه، حيث أن عدد المستفيدين 500 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك بإجمالى عدد 500 مشارك على مستوى محافظة الأقصر.


يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي، يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.


يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير ادارة الرياضة  والاستاذ عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر والاستاذ  حساني ابو الحجاج والاستاذ جمال عبدالناصر منسقي المشروع. 

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الأقصر مركز شباب الزناقطة فيتو محافظة الأقصر تمكين الفتاة

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