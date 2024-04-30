إيران تدخل على خط الأزمة، شيراز تقدم منحًا دراسية للمطرودين من الجامعات الأمريكية

حراك الجامعات الأمريكية، أعلنت جامعة شيراز في إيران، عن تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية، الذين تم طردهم بسبب تضامنهم مع غزة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

جامعة شيراز تقدم منحا لطلبة الجامعات الأمريكية المطرودين

وعن حراك الجامعات الأمريكية، أكدت جامعة "شيراز" الإيرانية، أنها ستقوم بتعيين الأساتذة المفصولين أو المهدّدين بالفصل، إثر الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعات دعمًا لفلسطين ومناهضةً للكيان.

جامعة شيراز الإيرانية، فيتو

وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن رئيس جامعة شيراز الايرانية، محمد مؤذنی، أعلن عن قرار إدارة الجامعة بتقديم منح دراسية للطلاب "المطرودين" من الجامعات الأوروبية والأمريكية، بعد الحراك في الجامعات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الطلاب وحتى الأساتذة، الذين تم طردهم أو التهديد بطردهم من الجامعات الأمريكية يمكنهم مواصلة دراستهم في جامعة شيراز.

Advertisements

وقفة تضامنية مع طلبة الجامعات الأمريكية في إيران

كما أكدت وكالة أنباء مهر للأنباء، أن طلاب وجامعات شيراز، أقاموا أمس الاثنين وفقة تضامن مع طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية تحت عنوان "الضمير المستيقظ"، وذلك دعمًا للانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي أحدثه الطلبة الأميركيين والأوروبيين في الجامعات الأمريكية، دعمًا لفلسطين وضد جرائم الاحتلال في غزة.

وقفة تضامنية لجامعة شيراز، فيتو

وقال رئيس جامعة شيراز: "إن بعض أحداث عام 2024 كشفت عن سلسلة من الحقائق، مشيرًا إلى أن "الحقيقة الأولى التي تم نشرها هي جوهر الحضارة الغربية، وخلاصتها ونحن نرى في أحداث غزة، والحقيقة الأخرى اثبات احقية رسالة الثورة الإسلامية الايرانية".



وتابع محمد مؤذنی قائلًا: "رسالة الخميني أن "أمريكا هي الشيطان الأكبر"، في عام 2015، وذكر أنه "في ذلك العام وجه قائد الثورة رسالة إلى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية ودعوا إلى معرفة الإسلام الصحيح. وكان تركيز قائد الثورة الاسلامية على أهداف الدعاية المعادية للإسلام في أوروبا وأمريكا".

منح دراسية للطلبة المطرودين من الجامعات الأمريكية

وأعلن رئيس جامعة شيراز عن قرار إدارة هذه الجامعة "بمنح دراسية للطلبة المطرودين من الجامعات الأوروبية والأمريكية، حيث قال: "بإمكان الطلاب وحتى الأساتذة الذين تم طردهم أو التهديد بالطرد مواصلة دراستهم في شيراز وأعتقد أن الجامعات الأخرى في شيراز ومحافظة فارس تستعد لاتخاذ مثل هذا القرار".

قمع طلبة الجامعات الأمريكية، فيتو

جدير بالذكر أن الحراك في الجامعات الأمريكية بدأت في جامعة كولومبيا الأميركية، من أعرق الجامعات الأمريكية، حيث قامت الشرطة باعتقال عدد من الطلاب المتضامنين مع غزة وضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع الطلاب للتظاهر لوقف فصل الطلاب مؤيدين للفلسطينيين، ولرفضهم تفكيك مخيم اعتصام احتجاج في حرمها الجامعي بمدينة نيويورك.

نعمت شفيق وبداية أزمة الجامعات الأمريكية

وبدأت الاحتجاجات للطلبة في الجامعات الأمريكية عندما طالبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من الشرطة الأمريكية التدخل لفض تظاهرات طلبة جامعة كولومبيا الأمريكية، وبالفعل اعتقلت الشرطة الأمريكية 15 طالب، ما أدى لرفض أساتذة وطلبة جامعة كولومبيا اعتقال أصدقائهم، وتصاعدت حركة الاجتجاجات، لتمتد في العديد من الجامعات الأمريكية.

اعتصام طلبة الجامعات الأمريكية، فيتو

إن المناقشات التي استمرت أيامًا بين الطلاب المنظمين للاحتجاج والقادة الأكاديميين لم تفلح في إقناع المتظاهرين بإزالة عشرات الخيام التي نصبوها للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، التي تشهدها الجامعات الأميركية والأوروبية، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ولمجازر الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.