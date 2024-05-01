الأربعاء 01 مايو 2024
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أخبار مصر

رسالة قرينة السيسي لعمال مصر

قرينة الرئيس السيسي،
قرينة الرئيس السيسي، فيتو

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: في عيد العمال.. أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل، وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

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انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
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