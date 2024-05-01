تقديم أدوية وكشف بالمجان، انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة للفيوم

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس إلى محافظة الفيوم التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار يومين، برعاية أحمد عبد الله الأنصاري محافظ الفيوم ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

تقديم أدوية وكشف بالمجان..إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة للفيوم



و تقام القافلة بتنسيق هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جامعة عين شمس

تقديم أدوية وكشف بالمجان

ويشارك فى القافلة كليات الطب والصيدلة والتمريض وتضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة وأنف وأذن وأطفال وعظام وجلدية وقلب ومخ وأعصاب والرمد والصدر وأمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان.



كما تشمل فعاليات القافلة عدد من حملات توعية للطلاب.