إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة نيتوا الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار الصاروخية في مستوطنة نيتوا الشمالية، بالقرب من الحدود اللبنانية.
المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية
ولا توجد تقارير فورية عن التأثيرات أو الاعتراضات.
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، هاجمت القوات التي يقودها حزب الله اللبناني المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، دعما لغزة
وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ليلا.
مقاتلات سلاح الجو
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "أغارت مقاتلات سلاح الجو ليلًا على أهداف لتنظيم حزب الله في مناطق الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنى تحتية".
الهجوم على البنية التحتية
وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم الهجوم أيضا على بنية تحتية وهيكل عسكري للتنظيم في منطقة الليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنية تحتية ونقاط مراقبة للتنظيم في منطقتي العديسة وميس الجبل.
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