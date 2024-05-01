رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي لبحث التعاون

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إيفان يكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوي رشاد عميد كلية الالسن، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، عمرو شطوري استاذ ورئيس قسم اللغة التشيكية بكلية الألسن.

يأتي اللقاء لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات التشيكية.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي

اكد محمد ضياء زين العابدين علي التاريخ الطويل للعلاقات بين مصر والتشيك؛كما استعرض مجهودات الجامعة واستراتيجيتها للتطور المستمر في ظل التطورات العالمية، مؤكدا تطلع الجامعة لشراكات فعالة مع الجامعات التشيكية لتعزيز التعاون المشترك.

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جامعة عين شمس

كما القي الضوء علي تاريخ انشاء كلية الالسن وما تضمه من عدد كبير من الاقسام التي تقوم بتدريس عدد كبير من لغات وثقافات العالم.

قسم اللغة التشيكية

واوضحت سلوي رشاد ان قسم اللغة التشيكية هو الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الي جانب انه اكبر قسم لغة تشيكية في العالم، حيث تعود دراسة اللغة التشيكية في مصر إلى الخمسينيات.