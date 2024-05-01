سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، بعد التراجعات المستمرة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار طن الزيت في الأسواق؛ وتشمل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع، فضلا عن أسعار زيت الأولين، سعر زيت العباد، سعر زيت الذرة، إلى جانب أسعار لتر زيت الذرة في المحال التجارية، وأيضًا سعر لتر زيت عباد الشمس، في السطور التالية:

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أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة «فيتو»، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر زيت 800 ملل من 42.95 جنيه إلى 54.95 جنيه

تراوح سعر زيت لتر من 59.95 جنيه إلى 92.95 جنيه

بلغ سعر زيت 3 لترات من 182.95 جنيه إلى 215 جنيهًا.

بلغ سعر زيت خليط عبوة 3 لترات نحو 224.95 جنيه.

بلغ سعر زيت عباد الشمس عبوة وزن 3 لترات نحو 244.95 جنيه.

بلغ سعر زيت ذرة عبوة وزن 3 لترات نحو 269.95 جنيه.

أسعار زيت عباد الشمس سلايت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بينما بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 101.9 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس سلايت ما بين 65 جنيهًا و130 جنيهًا.

أسعار لتر زيت الذرة في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية انخفاض أسعار لتر زيت الذرة، حيث سجل سعر لتر زيت الذرة أصناف متعددة في الأسواق نحو 109.2 جنيه للتر، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

سعر زيت الذرة كريستال في الأسواق وفقا للبوابة الحكومية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية؛ سجل سعر زيت الذرة كريستال نحو 121.3 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة كريستال ما بين 74.5 جنيهًا و170 جنيهًا.