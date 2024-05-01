وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا ووفد رجال أعمال

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، استقبلت رومان چولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بدولة بيلا روسيا، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بمصر، رئيس بعثة الشرف، والسفير سيرجي تيرنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، بهدف التعرف على المدينة وتفقد معالمها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الزيارة تأتي في إطار بحث زيادة أطر التعاون بين مصر وجمهورية بيلاروسيا في المجالات كافة، ولا سيما قطاع الصناعة والقطاع العقاري، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مؤكدًا الحرص على زيادة الاستثمارات الخارجية بالقطاع العقاري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وكان في استقبال الوفد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل رئيس الجهاز اللقاء بالترحيب بالحضور، ثم تم الانتقال في جولة تفقدية للتعرف على أهم معالم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الجولة بالتوجه إلى منطقة الأعمال المركزية CBD.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجًا متنوعًا عبارة عن أبراج إدارية، وأبراج سكنية، وبرج أيقوني، بخلاف الأنشطة الفندقية والتجارية، وغير ذلك.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه تم خلال الجولة بالمنطقة الصعود إلى الدور الرابع والسبعين من البرج الأيقوني، لمشاهدة معالم المدينة من الأعلى، ثم تم تقديم شرح وافٍ لمنطقة الأبراج ومعالم المدينة الأخرى على الطبيعة، وتم الرد على أسئلة واستفسارات الوفد.

وفي ختام الجولة، أبدى وفد جمهورية بيلا روسيا إعجابه الشديد بما تم من أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قدم السيد/ رومان چولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الشكر للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز العاصمة على تنظيم الزيارة، وعلى الجهد المبذول.

كما ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدي نواب رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.

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وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا لآلية السداد بالدولار تحويلًا من الخارج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.

وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحًا وافيًا حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلًا من الخارج، موجهًا رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأشار عباس، إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي - الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية - الخدمية - اللوجستية)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.