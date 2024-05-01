بلينكن: مصممون على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس الآن

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أن واشنطن مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس.

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ونقلت الوكالة الفرنسية عن بلينكن قوله:" إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة".

وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب بجدول زاخم بالتطورات، لإجراء محادثات مع القادة.

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وهبط الوزير الأمريكي في مطار بن جوريون الإسرائيلي، بينما تظاهر المئات مغلقين الطرقات أمام مقر قيادة كيريا العسكري في تل أبيب مطالبين بالإفراج عن الأسرى التي تحتجزهم حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، لنقاش مقترح مصر حول الهدنة في غزة قبل إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات.

زيارة بلينكن إلى إسرائيل

فيما يأتي اللقاء في حين جددت واشنطن تأكيد التزامها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح الأسرى ويسمح باتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات.

كما يتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أنها لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من شأنها أن تعالج مخاوفها، وهي نقطة خلاف عالقة منذ أسابيع بين الحليفين، خصوصا وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الثلاثاء، بالمضي قدما في العملية على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة وكذلك، على بلينكين كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أن يناقش مع الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، ملف المساعدات، خصوصا بعدما أعلن أن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع من الآن. وأعلن أنه ليس فقط الغذاء، بل الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى يجب أن تصل إلى سكان غزة.

وسيبحث بلينكن مع القادة الإسرائيليين آلية لمنع التصادم تكون فعالة وناجحة ومستمرة، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ أشهر على قطاع غزة المحاصر والتي يذهب ضحيتها مدنيون، بينما تؤكد إسرائيل أن هدفها ناص حماس.

يشار إلى أن وصول وزير الخارجية الأمريكي تزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن هناك إشارات سلبية من حماس بشأن مقترح الرهائن لغياب ضمانات وقف النار.

كما أضاف أن "الإشارات السلبية من حماس تعني أن لا اتفاق بالأفق".

وكانت القاهرة شهدت، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة، اجتماعًا بين ممثلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة في مفاوضات التهدئة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على المقترح الذي تم التفاوض عليه مع إسرائيل.

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