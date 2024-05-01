محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، وذلك بحضور العميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال القوات المسلحة بالمحافظة.

وقدم المحافظ خلال كلمته التحية لأرواح الشهداء الطاهرة الذين فاضت أرواحهم فداءً لكرامة الوطن وعزته، وضحوا بحياتهم في سبيل أن تظل رايته خفاقة جيلًا بعد جيل، مقدمًا التقدير والإعتزاز للسيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لما تبذله الدولة من جهود ومشروعات قومية؛ لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحفظ مقدرات الدولة.

كما قرر منح مكافأة مالية للطلاب المشاركين بالاحتفالية، مشيدًا بما قدموه من لوحات فنية تبعث قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

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وأكد الزملوط، على أن إحتفالنا يعبر عن ملحمة لشعب عظيم يثبت مرارًا وتكرارًا عشقه لتراب هذا الوطن بحروب خاضها بكل بسالة وشجاعة فى سبيل تحرير الوطن والدفاع عن مقدساته الغالية من أجل تحقيق الأمن فى ربوع كنانة الله وهو الذى يعكس مدى إصرار أبنائها على إستتباب الأمن والإستقرار.

وقدم محافظ الوادي الجديد، التحية لكل شهيد ومصاب على ما قدمه لشعب مصر العظيم من التضحية فبدمائهم الطاهرة إرتوت سنابل النماء والأمل فى غدِ أفضل ومستقبل مشرق فهم دائمًا فى قلوبنا ووجداننا وستزيدنا تضحياتهم إصرارًا وعزيمةً لتحقيق الطموحات المنشودة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدمًا التحية أيضًا لكل يدٍ تبنى وتعمر وتزرع وتصنع لبناء جمهوريتنا الجديدة، ليعم فيها الخير والنماء والمستقبل المشرق لشعب مصر الآبى العظيم.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية والشعرية، والأوبريتات الوطنية التي قدمها طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.

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