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أخبار مصر

تعاون مصري فرنسي لتوطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري  و برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس  للمترو بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا.  

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 وزير النقل يستعرض العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

وعلى هامش التوقيع استعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين أحدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع  الصناعي أكثر من  1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية مشيرا إلى اهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي

وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو ابو قير وترام الرمل ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور.

وفي نهاية مراسم التوقيع  قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية للوزير برونو لومير لحضور منتدى الاستثمار المصري الأوروبي المقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 30 يونيو القادم وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

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الثالث للمترو الجر الكهربائي الخط الأول للمترو الخط الاول الخط السادس للمترو الخط الثالث للمترو السكك الحديدية الفريق مهندس كامل الوزير

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