موقف الأهلي والزمالك، نظام قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر

قرعة كأس مصر، يجري اتحاد الكرة غدا الخميس قرعة بطولة كأس مصر لدور الـ32 بمشاركة الـ18 فريقا من الدورى الممتاز والـ14 فريقا المتأهلين من الأدوار التمهيدية للبطولة.

نظام قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

وترصد فيتو في السطور التالية نظام قرعة كأس مصر قبل إجراء مراسم القرعة لدور الـ 32.

ومن المقرر أن تتضمن قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر مواجهات بين الـ 14 ناديا المتأهلين لدور الـ 32 من دوري القسم الثاني مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، فيما تضم قرعة مكونة من 4 فرق من الدوري الممتاز لتحديد مواجهتين بالدور ذاته وهم الداخلية صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي بالاضافة إلي الثلاثي الصاعد للدوري 2023-2024 وهم بلدية المحلة وزد والجونة.

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موقف الأهلي والزمالك

ويتواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين في قرعة كأس مصر بحيث يتواجد الزمالك علي رأس مجموعة والأهلي علي رأس مجموعة وصولا للنهائي.

وجاءت أندية دوري القسم الثاني المتأهلة لدور الـ 32 كالتالي:

جمهورية شبين

بتروجيت

بروكسي

أبوقير للأسمدة

لافيينا

مكادي

القناه

النجوم

بترول أسيوط

الترسانة

بورفؤاد

النصر

الألومنيوم

الواسطي

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر في نسختها بالموسم الحالي 2023 - 2024 لتقام بمقر اتحاد الكرة غدا الخميس في تمام الثانية ظهرا.

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي.

تأجيل المباريات المحلية

من جهة أخرى، أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.



مؤجلات النادي الأهلي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

وأضاف: "وضعية البطولات الإفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".



موعد معسكر منتخب مصر

وواصل: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه أسبوع إضافي قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

قرعة كأس مصر

وأكمل: "سنجري قرعة بطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".

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