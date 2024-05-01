الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف الأهلي والزمالك، نظام قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر

بطولة كأس مصر، فيتو
بطولة كأس مصر، فيتو

قرعة كأس مصر، يجري اتحاد الكرة غدا الخميس قرعة بطولة كأس مصر لدور الـ32 بمشاركة الـ18 فريقا من الدورى الممتاز والـ14 فريقا المتأهلين من الأدوار التمهيدية للبطولة.

نظام قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 

وترصد فيتو في السطور التالية نظام قرعة كأس مصر قبل إجراء مراسم القرعة لدور الـ 32.

ومن المقرر أن تتضمن قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر مواجهات بين الـ 14 ناديا المتأهلين لدور الـ 32 من دوري القسم الثاني مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، فيما تضم قرعة مكونة من 4 فرق من الدوري الممتاز لتحديد مواجهتين بالدور ذاته وهم الداخلية صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي بالاضافة إلي الثلاثي الصاعد للدوري 2023-2024 وهم بلدية المحلة وزد والجونة.

Advertisements

موقف الأهلي والزمالك 

ويتواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين في قرعة كأس مصر بحيث يتواجد الزمالك علي رأس مجموعة والأهلي علي رأس مجموعة وصولا للنهائي.

وجاءت أندية دوري القسم الثاني المتأهلة لدور الـ 32 كالتالي: 

جمهورية شبين 
بتروجيت 
بروكسي
أبوقير للأسمدة 
لافيينا 
مكادي 
القناه 
النجوم 
بترول أسيوط 
الترسانة 
بورفؤاد 
النصر 
الألومنيوم 
الواسطي

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر في نسختها بالموسم الحالي 2023 - 2024 لتقام بمقر اتحاد الكرة غدا الخميس في تمام الثانية ظهرا. 

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي.

 

 

تأجيل المباريات المحلية

 من جهة أخرى، أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.


مؤجلات النادي الأهلي

 وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

وأضاف: "وضعية البطولات الإفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".


موعد معسكر منتخب مصر

وواصل: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه أسبوع إضافي قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

 

قرعة كأس مصر 

وأكمل: "سنجري قرعة بطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".

كأس مصر، اتحاد الكرة يخطر الأندية بموعد قرعة دور الـ 32

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

قرعة كأس مصر كأس مصر بطولة كأس مصر نظام قرعة كأس مصر دوري القسم الثاني الدوري الممتاز الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

كأس مصر، اتحاد الكرة يخطر الأندية بموعد قرعة دور الـ 32

ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-5-2024 في بداية التعاملات

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

السياحة تعلن ضبط مسافرين للشركات متوجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرات الزيارة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

منوعات

المزيد

قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

المزيد
ads

انفوجراف

اشتري وأنت مطمن.. نصائح هامة عند شراء الفسيخ والرنجة في شم النسيم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads