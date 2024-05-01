بعد 5 أيام، رحلة خاصة لركاب السكك الحديدية

أعلنت هيئة سكك حديد مصر انتهاء إجراءات تشغيل رحلة خاصة وقيام قطار مخصص لرحلة اليوم الواحد للاحتفال بـ شم النسيم وذلك يوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن موعد القيام من القاهرة 7 صباحا والعودة 6 مساء نفس اليوم وسيتضمن محطات القطار بنها - طنطا-إيتاي البارود - دمنهور - سيدي جابر.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هدف تطوير السكك الحديدية وتشغيل العربات والجرارات الجديدة، هو رفع مستوى الخدمة للركاب، موضحا أن أعمال تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية كانت من أهم الأولويات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 629 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة.

على صعيد آخر، تم تجديد وصيانة السكة ومسافات سكة بإجمالي أطوال 808 كم + 1610 مفاتيح من عام 2014 حتى الآن، ويتم صيانة مسافات سكة سنويًا حوالي 3000 كم + 1000 مفتاح سنويا.

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كما تم الانتهاء من تطوير 376 محطة قطارات وجارٍ تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

وأكد وزير النقل أنه من المخطط تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وسبق أن تم تطوير ورفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري للمحطة بالكامل وعلى طرازها الأثري وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار لتصبح المحطة بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية.

محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر

كما تم تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر خاصة المبنى ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 ألف متر مربع ‏ومكون من دور بدروم جراج ودور أرضي و٢ دور متكرر، ويشتمل المبنى عَلى (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان / إسكندرية وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

ويجري إنشاء (٣) أرصفة بـ (٤) خطوط سكك لخط المناشي وكذا جاري أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏(أسوان/ إسكندرية - المناشي) ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاحا.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب البوابات الإلكترونية بـ 5 محطات رئيسية ( القاهرة - الجيزة - سيدي جابر - مصر بالإسكندرية - دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

كما تم تحديث منظومة التذاكر الإلكترونية.