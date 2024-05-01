الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شرطة نيويورك تخلي مبنى بجامعة كولومبيا من مؤيدين لفلسطين

طلاب معتصمون داخل
طلاب معتصمون داخل جامعة كولومبيا، فيتو

الحرب على غزة، داهمت شرطة نيويورك جامعة كولومبيا، مركز التعبئة الطالبية المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، لإخلاء مبنى احتلّه هؤلاء المحتجّون منذ ليل الإثنين .

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أخلت الشرطة جميع المتظاهرين من الحرم الجامعي.

وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزّع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، من كاليفورنيا غربًا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورًا  بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.

Advertisements


وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى التظاهرات التي عمّت الولايات المتّحدة في نهاية ستينيات القرن الماضي تنديدًا بحرب فيتنام.

معدات مكافحة الشغب

وقرابة الساعة 01:30 الأربعاء، بتوقيت جرينتش، دخل المئات من عناصر الشرطة الحرم الجامعي، مزوّدين بمعدات مكافحة الشغب. وآزرت العناصر في هذه المهمة آلية عسكرية مزوّدة مدفع ماء، وفقا لفرانس برس.

وأصبحت هذه الجامعة المرموقة مركز الحراك الطالبي المناصر للقضية الفلسطينية والمناهض للحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

ودخل عناصر الشرطة بخوزاتهم وسائر معدات مكافحة الشغب الحرم الجامعي تؤازهم آلية مزوّدة سلّمًا تسلّقوه للوصول إلى إحدى نوافذ مبنى "قاعة هاملتون" الذي تحصّن فيه منذ ليل الإثنين المحتجون.

 وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عناصر الشرطة وهم يقتادون عشرات الأشخاص إلى حافلات الشرطة لتوقيفهم. واعتمر عدد من هؤلاء المحتجين الكوفية.

وجرت هذه المداهمة بناء على طلب إدارة الجامعة وبينما كانت حشود تهتف خارج الحركة الجامعي "فلسطين حرة!".

وقالت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق في رسالة نُشرت ليل الثلاثاء إنّها طلبت من شرطة نيويورك فضّ اعتصام الطلاب وتفكيك خيامهم وإجلائهم من المبنى الذي احتلوه، مشيرة إلى أنّها طلبت أيضًا من الشرطة الإبقاء على انتشارها الأمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 مايو على الأقلّ".

قاعة هاميلتون

وشدّدت رئيسة الجامعة على أنّ "أحداث الليلة الماضية في الحرم الجامعي لم تمنحنا أيّ خيار"، كما ذكرت فرانس برس.

ومنذ مساء الاثنين تحصّن طلاب مؤيّدون للفلسطينيين داخل مبنى "قاعة هاملتون" احتجاجًا منهم على الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في قطاع غزة.

ويقع الحرم الجامعي الضخم لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة شمالي حيّ مانهاتن في وسط مدينة نيويورك.

وعلى حسابهم في تطبيق إنستغرام، ندّد المتظاهرون بـ"اقتحام" الشرطة للحرم الجامعي لإخراجهم من "قاعة هاميلتون" التي أطلقوا عليها اسم "قاعة هند" تكريمًا لطفلة فلسطينية قضت في الحرب في غزة وهي لم تزل في السادسة من عمرها.

الرئيس القبرصي يكشف موعد الانتهاء من بناء الرصيف العائم على ساحل غزة

بلينكن يصل إلى تل أبيب لمناقشة المبادرة المصرية بشأن الهدنة في غزة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب على غزة جامعة كولومبيا شرطة نيويورك كاليفورنيا جامعة جنوب كاليفورنيا لوس انجلوس الحرم الجامعي قاعة هاميلتون

مواد متعلقة

الرئيس القبرصي يكشف موعد الانتهاء من بناء الرصيف العائم على ساحل غزة

الشرطة تجرد مسلمة من حجابها خلال مظاهرات الجامعات الأمريكية ضد الحرب في غزة (فيديو)

جامعات وكليات أمريكية تشهد احتجاجات دعما لفلسطين (إنفوجراف)

12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة لفلسطين (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

الموت يفجع الإعلامية ميار الببلاوي

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

أسعار السكر في السوق اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024

أخبار مصر: زيادة جديدة في منتجات شهيرة، ثورة تضرب الزمالك، انخفاض سعر التونة وسيارات كيا، صرف معاشات مايو وإعانة بيت الزكاة

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في الأسواق

بولندا تدق طبول الحرب العالمية وتستدعي قوات الناتو قرب الحدود الروسية

منوعات

المزيد

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في الأسواق

أسعار السكر في السوق اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024

سعر اليورو أمام الجنيه بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أقوى 7 دول نووية في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads