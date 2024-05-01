يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ عبرت عن كفاح العمال

يصادف اليوم ١ مايو ذكرى الاحتفال بعيد عمال مصر، وهو اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن، وهذا العيد الذي يحل في اليوم ذاته من كل عام هو عيد عالمي يتذكر فيه العالم نضال الطبقة العاملة من أجل الحصول على حقوقها.

ولقد قدم عدد من نجوم الفن والطرب أغنيات تناولت كفاح العمال وجهدهم، ومن أبرز هذه الأغنيات:

عمال ولادنا والجدود عمال ألحان سيد مكاوي

أغنية عمال ولادنا والجدود عمال من كلمات فؤاد قاعود، ومن ألحان سيد مكاوي، وتم تسجيلها للإذاعة عام ١٩٦٨، وتقول كلماتها: “عمال ولادنا والجدود عمال.. ضاربين ايدينا فى الصعاب أهوال.. نشعل فى يوم المعركة ثورة ونغنى فى يوم السلام موال”.

خللي توكالك على مولاك للفنان عبد الحليم حافظ

شارك الفنان عبد الحليم حافظ من خلال فيلم "المال والبنون" بأغنية "خلى توكالك على مولاك.. اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك" وهي من كلمات فتحى قورة، وألحان كمال الطويل.

دور يا موتور للفنانة ليلى مراد

تحث هذه الأغنية هي أيضًا على العمل وأهميته لمستقبل مصر، وهي من كلمات بيرم التونسي، وألحان حسين جنيد.

أغنية إحنا العمال محمد رشدي

تعتبر هذه الأغنية بتوقيع صوت الفنان الراحل محمد رشدي من أبرز الأغنيات التي تحدثت عن العمال.

أغنية يا أسطى سيد للفنان فريد الأطرش

من أبرز الكلمات التي تشيد بدور العمال في حياة مصر والمصريين، وتقول جزء من كلماتها “يا اسطى سيد يا أسطى سيد ارمي الأساس ده وابني وشيد واسهر ليالي ده السد عالي.. ابنيه يا سيد ابنيه يا سيد عشان بلدنا وخير بلدنا يزيد ويكثر في ايدين ولادنا نبنيه بمالنا نبنيه بإيدنا”.

يا حلاوة الإيد الشغالة للفنانة شريفة فاضل

من أبرز الأغاني المرتبطة بالعمل والعمال، تلك التي قدمتها الفنانة شريفة فاضل وهي أغنية يا حلاوة الإيد الشغالة، والأغنية من شريف المهدى، وألحان حسن نشأت.

أغنية هيلا هيلا لمسار إجباري

طرح فريق مسار إجبارى هذه الأغنية عام 2013، وهي من ألحان هانى الدقاق، إخراج إبراهيم هدرج، وتقول جزء من كلماتها: يا صنايعى ياللى كفوفه تتلف فى حرير.. قوم شد حيلك يالا مش فاضل كتير.. ياللى بتاكلها بعرق جبينك وبشقاك..اللى زرعته هيعلى وينور سماك".

أغنية حيوا العمل للفنان أحمد جمال

أغنية حيوا العمل أطلقها الفنان أحمد جمال عام ٢٠٢٣ احتفالًا بعيد العمال، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عماد كمال.

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