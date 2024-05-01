مي كساب تعود للجمهور بمفاجآت مع عزيز الشافعي وزوجها أوكا

تستعد الفنانة مي كساب خلال الفترة المقبلة للعودة للجمهور بمجموعة أغان مختلفة لتجدد نشاطها الفني، بعد تألقها بشخصية “عيشة” في مسلسل العتاولة والذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

تفاصيل أغاني مي كساب الجديدة

الأغنية الأولى التي تستعد مي كساب لطرحها خلال الفترة المقبلة بعنوان “قطة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أما عن تفاصيل الأغنية الثانية فهي بعنوان “أها يا دماغي ياما” وتتعاون فيها مع زوجها المطرب أوكا.

مي كساب وأوكا، فيتو

تفاصيل مشاركة مي كساب في العتاولة

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا وباسم سمرة والذي عرض في موسم رمضان 2024،حيث أنها تألقت بتجسيدها لشخصية عيشة واستطاعت أن تلفت نظر الجمهور حولها.

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