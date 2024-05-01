تراجع أسعار النفط لليوم الثالث في ظل تخمة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00.05 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتًا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 85.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتًا أو 0.6 في المئة إلى 81.40 دولار للبرميل.

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وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.