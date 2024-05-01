أربعاء أيوب، عيد مصري ما بين الأساطير والقدسية، وهذا سر احتفال أهل العريش به

يحتفل الإخوة المسيحيين هذا الأسبوع بأسبوع الآلام ــ ويسمى أسبوع البصخة ــ الذي يبدأ من اليوم ـ عيد أربعاء أيوب ـ إلى يوم الإثنين المقبل ـ يوم شم النسيم ـ مرورًا بخميس العهد والجمعة الحزينة وسبت النور والأحد عيد القيامة المجيد ن وجميعها أيام تحمل القدوة والموعظة الحسنة.

ويوم أربعاء أيوب يأتي قبل شم النسيم بأيام، ويسمى بعيد الصابرين، وهو يوم استعادة الصحة والمال بفضل الصبر والإيمان لسيدنا أيوب عليه السلام، ويمر الباعة في هذا اليوم ببيع نبات طيب الرائحة اتخذه سيدنا أيوب في علاجه ولذلك سمى "رعرع أيوب" يتهافت الناس على شرائه ليغتسلوا به إحياء لسنة أيوب عليه السلام.

Advertisements

وداع الشتاء واستقبال الربيع

وهناك قصة أخرى لـ يوم أربعاء أيوب ففيه حدثت آلام السيد المسيح بإيعاذ من الشيطان الذى دخل قلب يهوذا وهو أحد تلاميذ السيد المسيح الذى تآمر على قتل المسيح وصلبه، وكما نشرت مجلة الكواكب فى عام 1966 أنه في صبيحة يوم الأربعاء آخر أربعاء في شهر أبريل أو الاسبوع الاول من شهر مايو الذي يسمونه (أربعاء لا يورد) أي لا يعود، فيه يبكر المصريون إلى توديع الشتاء بالفرح والسرور والتهاني واستقبال الربيع، ويستحمون في ماء خاص، وهو ماء نقع فيه نبات "رعرع أيوب"، وهو نبات ورقه أخضر عريض شبيه بالسلق أو الجعضيد، وهو نبات شوكى قاس يحتملون قسوته، لأنها تحمل الشفاء للأجساد.. فقد احتمله جسد أيوب المريض، ولذلك يسمى ذلك اليوم أيضا بـ"أربعاء أيوب".

نبات رعرع أيوب

وتقول الأساطير إن أيوب عليه السلام بطل أبطال الصبر واحتمال البلاء واظب على الاغتسال بمنقوعة إلى أن من الله عليه بالشفاء من الداء الذي أوشك أن يقضى عليه، ويقوم الأقباط المصريون بدعك أجسامهم بمنقوع هذا النبات بالماء البارد فيتجدد شبابهم ويكتسبون مناعة ضد الأمراض.

أصل الاحتفال بمدينة العريش

ويوم أربعاء أيوب الذي يحتفل به المصريون اليوم، هو عيد مصري لكن أصل الاحتفال به هو في مدينة العريش له طعم خاص حيث ترفرف الرايات البيضاء على شرفات المنازل وأسطح المباني وواجهات المحلات وفى أيدي الأطفال الصغار.

السيد المسيح

ويعتقد أهل العريش أن فى مدينتهم بقعة مقدسة التى اغتسل فيها أيوب من الوباء الذى أصابه وهى على أحد شواطئ العريش يسمى شاطئ " أبو صقل" وهناك تدق الطبول ويحضر المرضى والمشوهين ومصابى الحوادث والحروب وتسير أفواجا على دقات الموسيقى الشعبية الى شاطئ ابو صقل للاغتسال بمائه مرددين (رايحين نجول الربدة..ربنا يكرم عبده، الدح يوه الدح يوه..معانا كل اللى يحبوه)، ويتقدم شيخ مسن شديد يرتدى بياض الثياب داعيا بأعلى صوته قائلا: (يا رب، يا رب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين، يا شاف يا كاف يا معاف يا رب).



وفى دراسة للباحث الراحل فى الفولكلور شوقي جمعة عن أربعاء أيوب وأسباب انتشار ملحمة شفاء أيوب حيث ذكر أن قصة أيوب مع المرض ثم الاغتسال بماء البحر المزروع حوله هذا النبات الطيب الذى سمى على اسم أيوب "رعرع أيوب " فيما بعد جذب المداحين لغناء ملحمة أيوب مع الصبر فقدم شيخ المداحين زكريا الحجاوى ملحمة أيوب التى غنتها خضرة محمد خضر باسم "أيوب المصري"، تقول كلمات الملحمة: ياما جرى لأيوب على حكم الزمن، وبنت عمه على البلاوى صابرة / قلع ثياب الضر بعد الغندرة.. والدود فى جسمه طرح وملا الثرا / تنط الدودة فى الخلا، يلمها بإيده الشريفة يقولها:يادودة بتاكلى قسمتك..رب اجعل للصابرين المغفرة.

عهد السيد المسيح يوم الخميس

ويأتى بعد الاربعاء خميس العهد وهو يوم اجتماع السيد المسيح مع أتباعه وأخذ العهد عليهم، أما الجمعة الحزينة فهى يوم صلب السيد المسيح، ليجئ بعدها سبت النور أو سبت الفرح الذى أشرق فيه نور القمر وخرجت فيه النفوس المسجونة فى الظلمات، ويوم سبت النور فيه تكتحل عيون الحسان بالكحل ومن لم يكتحل تقول الأساطير أن عينيه ستورمان.

انتهاء الصيام الكبير يوم عيد القيامة

أما يوم الأحد فهو يوم عيد القيامة المجيد وفيه ينتهى الصيام الكبير ــ 55 يوما ـــ للإخوة المسيحيين وينتهى كذلك أسبوع الالام وفيه يأكل فيه المصريون البصل والزيتون مع الخبز، ويشترى الجميع الفسيخ والبصل الأخضر والملانة والديوك الرومي والخس.

الخروج للمنتزهات وتناول السمك المملح

ويوم الإثنين شم النسيم تعلق حزم البصل فوق أبواب البيوت وتترك من العام إلى العام جلبا للرزق، ويأكل أهل البيت في الصباح البيض الملون والخس والملانة، وفى الغداء يأكل المصريون السمك المملح مثل الفسيخ والملوحة والرنجة مع البصل الأخضر، وينطلق المصريون المسيحيون والمسلمون إلى الحدائق للتنزه في الهواء الطلق واستنشاق رحيق الزهور.