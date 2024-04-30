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اقتصاد

انخفاض سعر تونة صن شاين، وهذا موعد التطبيق

أسعار تونة صن شاين
أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات، فيتو

انخفاض سعر تونة صن شاين في المحال التجارية، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، انخفاض أسعار تونة صن شاين وفقًا للقائمة المرسلة التي ستطبق بدءًا من مايو 2024، بانخفاضات تصل 5 جنيهات للمستهلك.

 سعر التونة بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من غد الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر التونة بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من غد الأربعاء 1 مايو 2024، في السطور الأتية: 

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من مايو 2024

وعن أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من مايو 2024، فجاءت كالتالي: 

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وانخفض سعر تونة صن شاين قطعة واحدة سهلة الفتح وزن 200 جرام إلى 55 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح وزن 185 جرامًا إلى 55 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح دايت وزن 185 جرامًا إلى 55 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح حار وزن 185 جرامًا إلى 55 جنيهًا للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من مايو 2024، فيتو

انخفاض أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات

وانخفض  سعر تونة صن شاين مفتتة سهلة الفتح  وزن 185 جرامًا إلى 35 جنيهًا للمستهلك.

 وانخفض سعر تونة صن شاين مفتتة حارة سهلة الفتح  وزن 185 جرامًا إلى 35 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين مفتتة سهلة الفتح  وزن 95 جرامًا إلى 25 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر تونة صن شاين قطع وزن 170 جرامًا نحو 550 جنيهًا للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من مايو 2024، فيتو

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من مايو 2024

بلغ  سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا سادة نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا حار نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا سادة نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر تونة صن شاين شرائح فلفل – ليمون وزن 120 جرامًا نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر تونة صن شاين شرائح مدخنة وزن 120 جرامًا  نحو 70 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض سعر صن شاين في الأسواق 

وانخفض سعر تونة صن شاين فانسي قطع سهلة الفتح  وزن 170 جرامًا إلى 60 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين فانسي قطع بزيت الزيتون سهلة الفتح وزن 185 جرامًا إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين فانسي قطعة واحدة سهلة الفتح  وزن 185 جرامًا إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

وانخفض سعر تونة صن شاين فصوص سهلة الفتح  وزن 170 جرامًا إلى 50جنيهًا للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين السابقة، فيتو
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7 جنيهات، انخفاض أسعار التونة ماريو في الأسواق

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هبوط أسعار المعلبات في الأسواق تزامنا مع مبادرة رئيس الوزراء.. 35% نسبة الانخفاض في سعر التونة.. والفول 15 %

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