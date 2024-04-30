بالتزامن مع زيارة أمير الكويت لمصر، 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2023

تُعد زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على الجوانب المختلفة سواء " السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والسياحية والصحية والزراعية فضلا عن العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، وتعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

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الإحصاء : 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 2023

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ودعم العمل العربي المشترك، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الكويت.

واستقبل اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تأتى هذه الزيارة في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة عبر العقود من الزمن ونموذجا يحتذى به في العلاقات العربية.

حجم الصادرات المصرية إلى الكويت

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2022.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023

1. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 2.8مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في ابريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــًا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

بدء القمة المصرية الكويتية بقصر الاتحادية

وانطلق اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمطار القاهرة الدولي الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية.

كما يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية

كما أجريت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم الاستقبال الرسمية لأمير الكويت حيث عزفت الموسيقي السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الأميري لدولة الكويت كما صافح الرئيس والأمير حرس الشرف.