أطعمة ووصفات من الطبيعة، لعلاج تساقط الشعر، هو ما تبحث عنه الكثير من الفتيات، فمشكلة تساقط الشعر من المشاكل التي يواجهها الجميع، في مرحلة أو أكثر في الحياة، ودائمًا يؤكد خبراء التغذية وأخصائي العناية بالشعر، أن أفضل علاج لتساقط الشعر يأتي من الداخل، وليس من الخارج، من خلال التغذية السليمة، واختيار الأطعمة التي تعزز عمل البصيلات، وتقويها.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة يمكنها أن تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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البيض: غني بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل: الكولين، وبعض الفيتامينات.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون، والتونة، والماكريل، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين د، التي تعزز من نشاط بعض البروتينات في الجسم، وبالتالي تحسين نمو الشعر وقوته وتقلل من تساقط الشعر.

الدواجن: تحتوي على نسبة عالية من البروتين والزنك، اللذان يساعدان على نمو الشعر وإصلاحه.

اللحوم الحمراء: مصدر جيد للحديد، وهو معدن ضروري لنمو الشعر.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، غنية بالبروتين والحديد والزنك، وهي عناصر غذائية ضرورية لصحة الشعر.

المكسرات والبذور: مثل الجوز واللوز وبذور الكتان، غنية بالأحماض الدهنية والبروتين والفيتامينات والمعادن، التي تُغذي الشعر وتُحافظ على صحته.

الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ واللفت، غنية بالحديد وفيتامين أ، اللذان يساعدان على نمو الشعر وإصلاحه.

الفواكه: مثل التوت والبرتقال، غنية بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الشعر من التلف.

الأفوكادو: غني بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يُساعد على ترطيب الشعر والحفاظ على صحته.

الزبادي: غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، التي تغذي الشعر وتحافظ على صحته.

من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر ومنع تساقطه.

تساقط الشعر، فيتو

نصائح لتقوية الشعر ومنع تساقطه

تجنبي التصفيف بالحرارة الزائدة، مثل مجفف الشعر والمكواة.

استخدمي منتجات العناية بالشعر اللطيفة على شعرك وفروة رأسك.

قللي من التوتر، حيث يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

احصلي على قسط كافٍ من النوم.

استشيري الطبيب إذا كنتي تعانين من تساقط الشعر الشديد أو غير المبرر.

علاجات طبيعية فعالة لتساقط الشعر

وأضافت الدكتورة مروة، أن هناك علاجات من الطبيعة لوقف تساقط الشعر، بالزيوت لطبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

زيت جوز الهند

يعرف زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للالتهابات والمغذية، مما يجعله علاجًا ممتازًا لتساقط الشعر.

يمكن تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الدافئ لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر.

يُمكن أيضًا تركه طوال الليل كقناع للشعر.

عصير البصل

يعد عصير البصل غنيًا بالكبريت، الذي يُعزز نمو الشعر ويُقوي الجذور.

يمكن وضع عصير البصل على فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

قد تكون رائحة عصير البصل قوية، لذلك يُمكن إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي للتخلص من الرائحة.

الحلبة

الحلبة غنية بالبروتين والحديد، وكلاهما ضروريان لنمو الشعر الصحي.

يُمكن نقع بذور الحلبة في الماء ليلة كاملة، ثم طحنها لصنع معجون.

يوضع المعجون على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة ساعة قبل غسله.

زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، التي تُساعد على ترطيب فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

يمكن تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر.

يمكن أيضًا تركه طوال الليل كقناع للشعر.

البيض

البيض غني بالبروتين والبيوتين، وهما ضروريان لنمو الشعر القوي.

يُمكن خفق بيضة واحدة وإضافتها إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

نصائح إضافية لمنع تساقط الشعر

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

شرب الكثير من الماء.

تقليل التوتر.

تجنب التصفيف الحراري المفرط للشعر.

استخدام شامبو وبلسم لطيفين على الشعر.

استشارة الطبيب إذا كان تساقط الشعر شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحكة أو احمرار فروة الرأس.