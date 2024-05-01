اتحاد الغرف يستضيف اليوم وزير التموين للإعلان عن فرص استثمارية جديدة

يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مساء اليوم الأربعاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لعقد مؤتمر موسع لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية.

المشاركون في فعاليات المؤتمر اليوم الأربعاء

وتقام فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورؤساء الغرف التجارية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من كبار المستثمرين والمطورين والجهات ذات الصلة

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طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية

ويستهدف المؤتمر طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

تحديث بيانات منظومة السجل التجاري

ومن المقرر خلال المؤتمر الإعلان ايضًا عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.